SHAMAN открестился от песни «Я курский», которую опубликовали после атаки региона

Пресс-секретарь SHAMANa опроверг причастность певца к треку «Я курский». Об этом сообщает Абзац.

На днях врио губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал в своем Telegram-канале песню SHAMANa «Я русский», в котором слова припева были изменены на «Я курский». Он поблагодарил всех, кто поддерживает жителей региона.

Пресс-секретарь артиста в беседе с журналистами заявил, что певец не перепевал свой хит. Трек, вероятно, сделан с помощью нейросетей.

«Нет, это не наше видео. Это нейросеть. Но инициатива сама по себе хорошая, позитивная», — рассказал Антон Коробков-Землянский.

Ранее певец высказывался в поддержку жителей региона, которые оказались под обстрелами. SHAMAN также перевел миллион рублей на гуманитарную помощь пострадавшим.

Ранее мы писали о том, что в Кремле объяснили присвоение SHAMAN звания заслуженного артиста РФ.