В Волгограде убрали и заменили плакаты с участницей «голой» вечеринки ANNA ASTI

В Волгограде исчезли плакаты с рекламой концерта певицы ANNA ASTI, которая ранее принимала участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Билеты на ее выступление пока продают, но состоится ли оно, неизвестно.

Подробности приводит сайт V1.RU.

По информации издания, баннеры сняли или заменили, горожане заметили изменения 18 января. В некоторых местах теперь анонсируют команду «Камызяки».

Источник в компании, которая организует выступление певицы, сообщил, что ситуация вокруг ее концерта в Волгограде неопределенная. Организаторы «выжидают».

«Знаем, что во многих городах уже отменяют ее концерты… Сняли рекламу, потому что решили пока не вкладываться в это, пока не разрешится ситуация», - сообщил собеседник.

Менеджер артистки ничего не заявлял об отмене.

Ранее с последствиями после участия в вечеринке столкнулся певец Филипп Киркоров. Его убрали с афиши фильма «Иван Васильевич меняет все», а роль отдали актеру из сериала «Слово пацана». Выступления певца вырезали из новогодних эфиров. 18 января стало известно, что Киркорова нет на новой афише «Золотого граммофона» в Санкт-Петербурге.