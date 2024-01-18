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17:34, 18 января 2024
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Имя Киркорова убрали с афиши концерта «Золотой граммофон» в Петербурге

Киркорова решили убрать с афиши концерта «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.
Имя Киркорова убрали с афиши концерта «Золотой граммофон» в Петербурге

© Starface.ru

Имя певца Филиппа Киркорова убрали с афиши концерта «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге. Первоначально артист значился среди участников мероприятия.

На новую афишу без Киркорова обратил внимание сайт mk.ru.

«Золотой граммофон» состоится в северной столице 25 февраля. На концерте выступят певцы Сергей Лазарев и Николай Басков, исполнительницы Ирина Дубцова, Наталья Подольская, Юлия Савичева и другие. В новом анонсе Киркорова не оказалось.

Напомним, в декабре 2023 года исполнитель принял участие в «голой» вечеринке, организованной блогером Настей Ивлеевой. После этого Киркорова убрали с афиши фильма «Иван Васильевич меняет все», а роль отдали другому – на месте поп-короля появился актер Никита Кологривый, сыгравший в сериале «Слово пацана». Певца также вырезали из новогодних эфиров.

Подводя итоги 2023 года, Киркоров заявлял, что «слез хотелось бы гораздо меньше». Несмотря на бойкот, он называл ушедший год «замечательным», и заявил о «невероятном количестве эмоций в личной и профессиональной жизни».

Источник фото:Starface.ru
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Филипп Киркоров
афиша
концерт
золотой граммофон
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