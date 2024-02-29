В Перми во второй раз отменили концерт певца Олега Майами

В Перми во второй раз не состоится концерт певца Олега Майами. При этом причина вновь не озвучивается организаторами. Об этом сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

На странице сообщества, посвященного выступлению артиста, опубликовали пост, в котором предупредили поклонников, что в Пермь Олег не сможет приехать. 17 марта отметили его концерт, и на этот раз о переносе не было информации.

«Не состоится по независящим от организаторов и артиста причинам. Мы, как и вы, очень сожалеем», - сообщили в социальной сети.

Всем фанатам Майами, которые уже успели взять билеты, было предложено их вернуть. В посте была прикреплена инструкции по возвращению денег.

Напомним, что первый концерт певца в Перми должен был состояться еще в ноябре 2023 года. Но перед ним организаторы сообщили о переносе на март 2024 года.

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