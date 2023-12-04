В Волгограде без объяснения причин отменили концерт HammAli & Navai

В Волгограде без объяснения причин отменили концерт популярного рэп-дуэта HammAli & Navai. Концерт должен был состояться 10 декабря в «Кроп Арене».

«Друзья, по независящим от нас обстоятельствам мы вынуждены отменить концерт HammAli&Navai в Волгограде», - приводит Kp.ru заявление организаторов.

Всем купившим билеты предложили вернуть деньги, новая дата мероприятия не называется. При этом поклонники дуэта выразили разочарование в соцсетях. Многие отметили, что ждали выступления группы с 2020 года, когда концерты переносились из-за пандемии коронавируса.

Вместе с тем концерты HammAli & Navai ранее отменили или перенесли также в Томске, Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Ранее мы писали, что в Новосибирске за пять часов до начала отменили концерт рок-группы «Алиса», который должен был пройти 30 ноября в «Локомотив-Арене». Как пояснили организаторы гастролей музыкального коллектива, мероприятие перенесено на другую дату из-за болезни лидера группы Константина Кинчева.