В Новосибирске за несколько часов до начала отменили концерт рок-группы «Алиса»

В Новосибирске за пять часов до начала отменили концерт рок-группы «Алиса», который должен был пройти 30 ноября в «Локомотив-Арене».

Как пояснили организаторы гастролей музыкального коллектива, мероприятие перенесено на другую дату из-за болезни лидера группы Константина Кинчева.

«Константин заболел. Предыдущий концерт в Барнауле вытащил силой воли, на текущий момент воля есть, но сил нет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Алисы».

Отмечается, что Кинчев останется в Новосибирске до полного выздоровления. Концерт перенесен на 10 февраля. Все купленные билеты будут действительны на новую дату. При этом желающие могут вернуть деньги.

Ранее мы писали, что в Оренбурге отменили запланированное выступление певца Николая Носкова. Артист борется с последствиями перенесенного в 2017 году инсульта, его состояние здоровья периодически ухудшается. В день мероприятия 67-летний Носков почувствовал себя плохо и принял решение не выходить на сцену.