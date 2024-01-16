Адвокат Vacio решил рассказать, что будет с оскандалившимся рэпером после освобождения

Адвокат Роман Попов, представляющий интересы оскандалившегося на «голой» вечеринке Ивлеевой рэпера Николая Васильева (Vacio), рассказал, что его подзащитный после освобождения из спецприемника отправился в военкомат.

«Он встал на воинский учет, скоро будет понятно, когда он будет проходить службу. Военная комиссия, которую он прошел в военкомате, определяет категорию годности», - сообщил Попов в беседе с порталом MSK1.RU.

Как пояснил адвокат, у Васильева есть заболевание, поэтому в военкомате решают, годен ли он к воинской службе.

Кроме того, Попов подчеркнул, что музыканта оштрафовали за публикацию скандального видео, на котором с него стягивают носок, прикрывавший интимные части тела. При этом Васильев не снимал и не размещал в Сети этот ролик.

«Сейчас он вправе подать заявление о возбуждении уголовного дела в отношении тех лиц, которые заведомо осуществили съемку и сведения частной жизни выложили в публичный доступ. Это 137-я статья УК РФ», - сказал адвокат.

Кроме того, рэпер не давал согласия на какие-либо манипуляции, совершенные с ним на скандальных кадрах. Поэтому, по словам юриста, эти люди также могут стать участниками уголовного дела.

Напомним, Vacio получил 15 суток административного ареста после участия в вечеринке блогера Насти Ивлеевой — он пришел в клуб «Мутабор» в одном носке, которым прикрыл половой орган. Артиста также оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных ценностей. 6 января сотрудники правоохранительных органов повторно задержали рэпера – он вновь был признан виновным в мелком хулиганстве и получил еще 10 суток ареста. Кроме того, ему вручили повестку в военкомат.

Ранее мы сообщали, что в ночь 16 января Васильева выпустили на свободу спустя в общей сложности 25 суток административного ареста. На выходе музыканта встречали адвокат, продюсер, друзья и родственники.