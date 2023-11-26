В Узбекистане на концерте Jah Khalib произошла массовая давка, об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

В минувшую субботу, 25 ноября, в Ташкенте состоялся концерт рэпера Jah Khalib. Однако выступление обернулось скандалом - не все желающие смогли попасть на концерт. Выяснилось, что некоторые поклонники рэпера приобрели поддельные билеты у перекупщиков.

Из-за большого количества зрителей, перед входом в зал образовалась давка. На место прибыли полицейские, которые позже назвали произошедшее массовыми беспорядками.

«Подозреваемых в нарушении общественного порядка сотрудники Нацгвардии вывозили за пределы арены, возможные негативные ситуации предотвращены, никто не пострадал. В связи с событиями проводится проверка», - рассказали в правоохранительных органах.

Отметим, концерты казахстанского исполнителя Jah Khalib в последнее время отменяют на территории России. Так, у рэпера были запланированы выступления в Москве и Санкт-Петербурге в апреле 2023 года, однако они так и не состоялись.

Ранее мы писали о том, что в Кемерове концерт группы «Любэ» пришлось прервать из-за массовой драки зрителей.