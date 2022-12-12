«В унитаз»: критик Соседов облил помоями творчество Анны Asti

Музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался о творчестве популярной исполнительницы Анны Asti. Один из хитов певицы прозвучал в эфире программы «Суперстар! Возвращение».

Певица Ольга Зарубина вышла на сцену с композицией Анны «Не реви». Судьи шоу, среди которых был Соседов, обсудили не только исполнение песни, но и сам текст. По мнению критика, в нем нет ничего выдающегося.

«Там нет текста. Это просто набор слов. Да, это современно. Но не значит, что талантливо. Эта композиция не может идти ни в какое сравнение с лучшими образцами нашей эстрады. Песня неинтересная, не надо говорить, что она сложная для Оли Зарубиной. Оля спела ее гораздо лучше оригинала. Как говорила Раневская, когда отказывалась работать с молодыми режиссерами: «Нельзя плавать баттерфляем в унитазе», – заявил Соседов.

Коллега Сергея, Лолита Милявская встала на защиту Asti. Она напомнила, что эта композиция занимает первые строчки в топ-чартах. Но музыкальный критик не унимался.

«Столько людей с плохим вкусом, невоспитанных, никогда не слышали Клавдию Шульженко или Лидию Русланову. Это говорит поколение не ело ничего слаще морковки», – ответил певице Сергей.

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