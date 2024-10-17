В УФСИН прокомментировали ухудшение состояния Михаила Ефремова. Об этом сообщает ТАСС.

17 октября появилась информация о том, что у Михаила Ефремова в колонии обострилась хроническая обструктивная болезнь легких. Сообщалось, якобы, артист тяжело дышит и едва разговаривает.

Однако в УФСИН по Белгородской области, где отбывает наказание актер, опровергли информацию об ухудшении его состояния.

«Распространяемая в СМИ информация о том, что у осужденного Михаила Ефремова якобы ухудшилось состояние здоровья, не соответствует действительности. Состояние осужденного удовлетворительное, без отрицательной динамики. Он в полном объеме получает необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей», — сказано в заявлении.

Напомним, в сентябре 2020 года Михаила Ефремова приговорили к 7 годам колонии после смертельного ДТП в центре Москвы.

Ранее мы писали о том, что адвокат Михаила Ефремова рассказал о диагнозе актера и возможности УДО.