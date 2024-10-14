«Никаких поблажек ему нет»: адвокат Михаила Ефремова о диагнозе актера и возможности УДО

Защита актера Михаила Ефремова, отбывающего тюремный срок за пьяное ДТП в центре Москвы со смертельным исходом, готовит документы для его выхода на свободу в рамках условно-досрочного освобождения. Об этом сообщил Telegram-каналу Daily Storm адвокат Юрий Падалко.

По его словам, Ефремов плохо себя чувствует, так как страдает хронической обструктивной болезнью легких. Артист практически отказался от курения и продолжает работать в цеху вместе с другими заключенными.

«Никаких поблажек ему нет. Единственное: когда болеет — на работу не может выходить и находится на лечении в медчасти», — заявил Падалко.

Адвокат подчеркнул, что у Ефремова нет взысканий и есть положительные характеристики. При этом он не стал говорить о возможных сроках освобождения актера, отметив, что в этом деле «важен не ажиотаж, а результат».

Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов стал виновником ДТП в центре Москвы. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого умер от полученных травм. Как показала экспертиза, актер был сильно пьян. В сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что Ефремов еще в 2022 году планировал отправиться в зону СВО, однако позже его защита опровергла появившуюся информацию.