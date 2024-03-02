В Уфе отменили концерт Инстасамки и ее мужа Moneyken. Об этом сообщает Ufa1.ru.

Запланированный на 24 марта в Уфе концерт Инстасамки и Moneyken отменен. Мероприятие должно было состояться в «Тинькофф Холл».

«Уфа, по не зависящим от артистов, организаторов и концертной площадки причинам, концерт отменяется», — сказано в соцсетях с анонсом концерта.

Выступление в Уфе рамках всероссийского тура Инстасамки должно было состояться еще 18 октября 2022 года. Однако тогда мероприятие перенесли. Поклонников певицы просили не сдавать билеты на концерт в ожидании новой даты.

Ранее Инстасамка объявила об отмене тура из-за жалоб активистов, которые выступили с критикой певицы из-за ее образа и аморальности в текстах. Знаменитость рассказала, что намерена изменить концепцию выступлений и собирается давать концерты только в клубах для зрителей старше 18 лет.

Ранее мы писали о том, что Инстасамка поделилась откровением о Гагариной в шоу «Голос».