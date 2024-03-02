«Обещала меня придушить»: Инстасамка поделилась откровением о Гагариной в шоу «Голос»

В шоу «Голос», которое выходит на Первом канале, продолжается этап слепых прослушиваний. Звездные наставники выбирали себе участников в команду. На сцене внезапно появилась Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка. Оказывается, рэперша вышла на сцену не просто так: у нее была цель разобраться с Полиной Гагариной.

Эксперты сначала не поняли, кто выступает на сцене. Девушка исполнила хит «За деньги да» без фонограммы. Первой к ней повернулась Полина Гагарина, после — Zivert, а затем и Владимир Пресняков. На кнопку не нажал только Антон Беляев.

После выступления Зотеева обратилась к Полине Гагариной.

«Меня зовут Дарья, псевдоним Инстасамка. А ты обещала меня придушить, когда мы встретимся», — сказала она.

Гагарина постаралась смягчить разногласия. Певица сказала, что песня Зотеевой «еще ничего», но ей хочется, как маме, чтобы ее дети слушали «классную музыку с классными убеждениями».

Инстасамка добавила, что услышала родителей и назвала Гагарину «хорошей».

«Я стараюсь растопить сердца аудитории, чтобы все поняли — я абсолютно безопасна для детей. Мне хочется радовать не только своих мелких, но и взрослых. Я выросла и готова показать это», — сказала исполнительница хита «За деньги — да».

Ранее Инстасамка отменила тур по России после жалоб активистов. В ближайшее время исполнительница намерена кардинально изменить имидж.