«В удовлетворении искового заявления отказать»: организаторы «голой» вечеринки вновь сохранили миллиард

Юристу Александру Трещеву, который подал иск к организаторам «голой» вечеринки на миллиард рублей, отказали в удовлетворении заявления. Ответчиком по делу выступала компания МТС, сотрудничавшая с блогером Настей Ивлеевой.

Корреспондент Пятого канала побывал на судебном заседании, где рассматривался иск на рекордную для России сумму.

«В удовлетворении искового заявления отказать», — огласила решение судья.

Трещев указал в качестве ответчиков в заявлении компанию МТС и Ивлееву. Однако блогер потом была оттуда исключена. Полученные деньги юрист планировал передать в Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Ранее сообщалось, что в Петербурге налоговая проверяет бизнес Анастасии Ивлеевой на возможные нарушения. Точно такой же процедуре подвергся и московский бизнес известной блогерши.