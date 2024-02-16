passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 16 февраля 2024, 13:47
1 мин.

«В удовлетворении искового заявления отказать»: организаторы «голой» вечеринки вновь сохранили миллиард

Суд отклонил иск на миллиард рублей к МТС из-за «голой» вечеринки Ивлеевой.
«В удовлетворении искового заявления отказать»: организаторы «голой» вечеринки вновь сохранили миллиард

© Starface.ru

Юристу Александру Трещеву, который подал иск к организаторам «голой» вечеринки на миллиард рублей, отказали в удовлетворении заявления. Ответчиком по делу выступала компания МТС, сотрудничавшая с блогером Настей Ивлеевой.

Корреспондент Пятого канала побывал на судебном заседании, где рассматривался иск на рекордную для России сумму.

«В удовлетворении искового заявления отказать», — огласила решение судья.

Трещев указал в качестве ответчиков в заявлении компанию МТС и Ивлееву. Однако блогер потом была оттуда исключена. Полученные деньги юрист планировал передать в Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Ранее сообщалось, что в Петербурге налоговая проверяет бизнес Анастасии Ивлеевой на возможные нарушения. Точно такой же процедуре подвергся и московский бизнес известной блогерши.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Пятый канал
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Настя Ивлеева
суд