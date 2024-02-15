Может грозить до 5 лет колонии за нарушения: налоговая Петербурга проверяет бизнес Анастасии Ивлеевой

Налоговики из Северной столицы подключились к изучению документации бизнесов блогера Анастасии Ивлеевой. Такая же проверка была организована и в Москве после скандальной «голой» вечеринки, передает Telegram-канал Mash.

Инициатором начала проверок бизнеса Ивлеевой в Петербурге стал глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он призвал изучить документацию ИП на возможные нарушения.

Налоговики просматривают отчеты с 2020 по 2023 год. Если в них будут выявлены какие-то несостыковки, то Ивлеевой может грозить до пяти лет лишения свободы за совершение экономических преступлений.

Ранее стало известно, как живет блогерша, устроившая скандальную вечеринку в Москве. По данным СМИ, Анастасия ведет затворнический образ жизни. Она уехала из столицы в свой дом за городом.