Песню «Сидим с бобром за столом» запретили исполнять на концертах и корпоративах

Тем, кто захотят исполнить песню группы SLAVA SKRIPKA «Сидим с бобром за столом», грозят полицией и судебными исками. Агенты музыкального коллектива запрещают использовать ее на концертах и корпоративах, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Запрет на исполнение песни появился недавно. Потенциальные клиенты уже получили уведомления от агентов SLAVA SKRIPKA. Отменены даже все согласованные выступления.

При этом сами артисты, которые написали хит, не понимают причины этого. По их словам, права на песню принадлежат исключительно им, поэтому агентство не может вводить никакие запреты. Из-за позиции посредников SLAVA SKRIPKA уже теряет деньги. В связи с возникшей ситуацией артисты обратились за помощью к юристам.

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