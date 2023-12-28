В Тюмени потребовали отменить концерт Лолиты после «голой» вечеринки Ивлеевой

Концерт певицы Лолиты Милявской в Тюмени требуют отменить. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника, накануне к губернатору Тюменской области обратились общественники из организации «Зов народа». Они требуют, чтобы руководство Тюменской филармонии отреагировало на участие Лолиты в скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой.

Известно, что выступление артистки в Тюмени запланировано на 25 марта, билеты на него по-прежнему есть в продаже.

По мнению активистов, артистка «совсем не раскаивается», несмотря на публичные извинения.

Стоит отметить, что в настоящий момент приостановлена продажа билетов на концерт Лолиты в Кургане. Вдобавок из гастрольного графика исполнительницы хита «На Титанике» исчезло выступление в Барнауле.

Ранее Лолита высказалась об отмене концертов фразой «есть проблемы с Подмосковьем».