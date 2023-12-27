«Есть проблемы»: певица Лолита прокомментировала информацию об отмене своих концертов после вечеринки

Певица Лолита отреагировала на слухи об отмене своих концертов. По словам исполнительницы хита «На Титанике», официальных бумаг не поступало, но некоторые выступления, действительно, могут не состояться после ее участия в вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

«Есть проблемы с Подмосковьем. Директора площадок говорят, что, скорее всего, концерты отменят», - сказала Лолита изданию РЕН ТВ.

Певица отметила, что пока состояние «подвешенное». Она пообещала выкладывать информацию об отмене выступлений по мере ее появления.

По словам артистки, началась волна вбросов на эту тему. Так, появились слухи, что зрители в Твери стали сдавать билеты.

«А это невозможно, так как они только вышли в продажу», - сообщила Лолита.

Артистка заявила, что в случае отмены концертов опубликует список городов и будет вынуждена извиняться перед зрителями «просто по-человечески».

Также она добавила, что не боится налоговых проверок и всегда следит за отчислениями.

Ранее Лолита заявляла, что не видит причин для отмены концертов.