Российские звезды прокомментировали появление «черного списка артистов»

Российские звезды решили прокомментировать появление «черного списка артистов» в Сети. Документ с «запрещенными» знаменитостями появился в начале февраля, и в него вошли не только участники «голой» вечеринки, но и другие исполнители.

Одним из «отмененных» оказался Филипп Киркоров. Издание Msk1.ru связалось с его представителем и узнало, что он думает об этом. Однако, как оказалось, команда вокалиста ни о каких списках не знает. Пресс-секретарь Филиппа отметила, что проблем у него с выступлениями нет, но в ближайшее время концерты не планируются.

О документе, разлетевшемся по Интернету, не знала и Яна Кедрина, а участники группы «Комсомольск» отказались от комментариев. Также высказался и Слава Марлоу. Он отметил, что его не за что включать в «черный список», так как он не делает заявления о политике и запрещенных организациях.

«На протяжении всей своей карьеры единственное, о чём я веду диалог с аудиторией, — это созидание и написание музыки», - рассказал артист.

А вот, например, блэк-метал группа «Путь» столкнулась с последствиями из-за «черного списка». По словам музыкантов, у них отменили концерт «по независящим от организаторов и площадки обстоятельствам».

Напомним, что всего в список попало 50 артистов. Среди них Dead Blonde, Loqiemean, Markul, Ольга Арефьева, Shortparis, Wildways, The Matrixxx, Олег Ягодин из группы «Курара», «Слот», «Йорш», Альбина Джанабаева, Рита Дакота и другие. Многие по-прежнему продолжают организовывать концерты, а некоторые вынуждены постоянно сталкиваться с отменами. Связано это с «черным списком» или нет – неизвестно.

Ранее Филипп Киркоров на съемках «Маски» вспомнил о «голой» вечеринке.