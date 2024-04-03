В тяжелом состоянии: выяснилось, за что звезду «Голоса» Бубнара избил его знакомый

Звезду «Голоса» Ладислава Бубнара избил знакомый из-за отказа спонсировать его спа-салон. Об этом рассказала менеджер артиста Алиса, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что знакомый затаил обиду на певца из-за недостаточной помощи в открытии спа-салона. При этом Ладислав помог этому человеку найти и арендовать студию.

Менеджер артиста рассказала, что знакомый пришел к Бубнару в его вокальный кабинет после ухода ученика. Внезапно этот человек напал на Ладислава, ударив его. Певец упал на пол, потеряв сознание, а затем его нападавший продолжил избивать его ногами. По словам Алисы, певец долгое время помогал этому человеку. Однако недавно он перестал оказывать помощь, что, вероятно, привело к возмущению и злобе нападавшего.

Сейчас Ладислав Бубнар находится дома на амбулаторном лечении в тяжелом состоянии. Он планирует в ближайшее время обратиться в полицию и подать заявление по этому инциденту.

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