«В тяжелом состоянии»: внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков вышел на связь и сообщил страшную новость

После своего переезда в США Никита Пресняков стал все реже выходить на связь с поклонниками. Он никак не комментирует эмиграцию, а также политическую позицию. Недавно появилась новость, что он воссоединился со своей женой Аленой Красновой под Новый год. Но оказалось, что романтическое времяпрепровождение супругов было омрачено страшными новостями.

Отдыхающий на берегу океана Пресняков получил сообщение о трагедии. Выяснилось, что его близкого друга сбили на скутере. Теперь певец очень переживает за его состояние здоровья.

«Моего друга Саню сбили на скутере в Таиланде! Он в тяжелом состоянии!» - написал Никита Пресняков в сторис.

На фотографии, опубликованной внуком Примадонны, его друг запечатлен с зафиксированным головой, но несмотря на все ссадины и травмы, выглядит он довольно хорошо. Так что скорее всего все обойдется, и с приятелем артиста все будет хорошо.

А вот о том, как сложится дальнейшая судьба самого Никиты Преснякова, пока неизвестно. Певец не говорит о том, когда вернется в Россию, да и планирует ли приезжать назад в принципе. Семья певца надеялась, что он прилетит на Новый год, но артист отказался. Об этом сообщила Светлана Бондарчук в YouTube-шоу «Музыкальный огонек в гостях у Светы».