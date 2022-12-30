Игнорирует просьбы отца: сбежавший в США Никита Пресняков отказался возвращаться в Россию

Никита Пресняков покинул Россию через несколько дней после объявления о начале проведения частичной мобилизации. Сейчас артист находится в США, а недавно на Гавайях он вновь воссоединился со своей супругой Аленой Красновой, которая все это время оставалась в Москве. Внук Аллы Пугачевой никак не комментирует свою эмиграцию, да и его близкие люди увиливают от этой темы. Но недавно подруга семьи Светлана Бондарчук приоткрыла завесу тайны и рассказала, что сейчас происходит в жизни Преснякова.

В YouTube-шоу «Музыкальный огонек в гостях у Светы» телеведущая дала понять, что пыталась связаться с Никитой перед съемками, вот только он лететь в Россию из США отказался. Более того, он полностью игнорирует все просьбы отца и близких о возвращении назад. А это может говорить лишь об одном – в ближайшее время Владимир Пресняков старшего сына не увидит.

При этом Светлана Бондарчук отметила, что Никита, как и его отец, обладает исключительным талантом, поэтому очень жаль терять такое дарование. «Никита – просто талант. Жалко, что сегодня его сложно было пригласить», - сказала в выпуске шоу телеведущая.

Ранее стало известно, чем зарабатывает себе на жизнь Никита Пресняков в США.