Актера Станислава Любшина госпитализировали с репетиции в МХТ имени Чехова

Актера Станислава Любшина госпитализировали в Москве. Его увезли в больницу из МХТ им. Чехова – артисту стало плохо на репетиции.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У 90-летнего актера нашли транзиторно-ишемическую атаку, то есть нарушения в работе головного мозга.

Любшин почувствовал себя плохо, когда готовил постановку «Третий звонок, господа!» Спектакль приурочен к юбилею артиста.

В медпункте театра ему измерили давление – верхнее было 210. Актеру вызвали скорую.

Как пишет Telegram-канал Baza, он доставлен в Боткинскую больницу. В сообщении источника говорится, что Любшина госпитализировали 11 сентября.

Он известен по ролям в картине «Кин-дза-дза!», фильмах «Пять вечеров», «Печки-лавочки».

Ранее сообщалось, что умер 75-летний актер Александр Кузьменко.