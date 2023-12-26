В тяжелом состоянии: певца Шуру экстренно госпитализировали в реанимацию

Полгода назад у певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) случились серьезные проблемы со здоровьем. Во время отдыха в Крыму 48-летний музыкант перенес микроинсульт.

Источник из близкого окружения певца рассказал порталу Super.ru, что за несколько дней до приступа Шура плохо себя почувствовал — он стал хуже выглядеть и с трудом разговаривал. Летом его доставили в местную реанимацию, а спустя несколько дней перевезли в московскую больницу.

Певец восстанавливался в течение месяца: все запланированные выступления артиста пришлось отменить. О проблемах со здоровьем Шуры знали только его близкие.

На данный момент музыкант хорошо себя чувствует и активно работает. С декабря и до середины января у него не будет выходных — исключением станет только новогодняя ночь. Также источник добавил, что после смерти танцора Дмитрия Красилова артист серьезно обеспокоен своим состоянием здоровья.

Ранее Шура признался, что каждый год закидывает трусы на люстру. Подробности читайте в этом материале.