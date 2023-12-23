«И пускай висят!»: Шура признался, что каждый год закидывает трусы на люстру

Шура признался, что соблюдает одну необычную новогоднюю традицию. Оказывается, певец бросает трусы на люстру под бой курантов, чтобы привлечь деньги и доход. Об этом он рассказал в передаче «Звезды сошлись».

«И пускай висят! И пока висят – благо придет», – передает исполнитель.

Но не только Шура знает про эту традицию. В эфире некоторые звезды подтвердили, что сами закидывают трусы на люстру, в том числе и муж Елены Бирюковой. Однако супруг актрисы делает это только ради развлечения.

«Мне рассказали об этой традиции, я подумала, почему бы не повеселить своего мужа?» – поделилась знаменитость.

Ранее мы писали, что 46-летнего Иракли Пирцхалаву не пустили в Молдавию. Певцу запретили пересекать границу без объяснения причин. Исполнитель должен был выступить в Оргееве на нескольких новогодних мероприятиях. При этом отмечается, что за последние сутки 39 артистам отказали во въезде в Молдавию.