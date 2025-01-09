«В тяжелом состоянии»: Анна Седокова отменила гастрольный тур на ближайший месяц

Певица Анна Седокова отменила гастрольный тур на ближайший месяц. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, исполнительница «была в очень плачевном, в тяжелом состоянии перед Новым годом».

«На ближайший месяц-два гастрольный тур у нее отменился», - сообщил продюсер изданию aif.ru.

Ранее стало известно, что Седокову не приглашали на концерты на Рублевке в новогодние праздники. Светская львица Алена Кравец объясняла, что никто не хотел «привлекать негатив».

Напомним, 16 декабря умер бывший муж Седоковой Янис Тимма. Сестра баскетболиста говорила, что певица не прислала на похороны обещанные деньги.

8 января сообщалось, что у посольства Латвии в Москве возложили цветы и зажгли свечи в память о спортсмене.