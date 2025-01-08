У посольства Латвии в Москве возложили цветы и зажгли свечи в память о Янисе Тимме
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У посольства Латвийской республики в Москве возложили цветы и зажгли свечи в память о баскетболисте Янисе Тимме. Мероприятие было согласовано заранее.
Об этом сайту «Страсти» рассказала правозащитница Светлана Грачева, при поддержке которой состоялось возложение цветов. Она поделилась записью, на которой видны белые розы с черной лентой рядом с фотографиями Яниса Тиммы, а также зажженные свечи.
Вместе с Грачевой в символическом ритуале приняли участие неравнодушные москвичи. Как рассказала правозащитница, посольство также разрешило возложить цветы 25 января – на 40-й день со дня смерти Тиммы.
8 января цветы также возложили на месте гибели баскетболиста - прямо у подъезда.
Напомним, 32-летний спортсмен умер 16 декабря в Москве. Прощание с ним состоялось 27 числа в Латвии. На церемонии присутствовали родные Тиммы, а также бывшая жена. Отец спортсмена Райтис Тимма на похоронах заявил, что тот был «хорошим мальчиком», и признался сыну в любви.