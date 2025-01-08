У посольства Латвии в Москве возложили цветы и зажгли свечи в память о Янисе Тимме

У посольства Латвийской республики в Москве возложили цветы и зажгли свечи в память о баскетболисте Янисе Тимме. Мероприятие было согласовано заранее.

Об этом сайту «Страсти» рассказала правозащитница Светлана Грачева, при поддержке которой состоялось возложение цветов. Она поделилась записью, на которой видны белые розы с черной лентой рядом с фотографиями Яниса Тиммы, а также зажженные свечи.

Вместе с Грачевой в символическом ритуале приняли участие неравнодушные москвичи. Как рассказала правозащитница, посольство также разрешило возложить цветы 25 января – на 40-й день со дня смерти Тиммы.