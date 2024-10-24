В Твери сорвали концерт группы «Звери» из-за «неоднозначной позиции» по СВО

Администрация города Тверь отказала группе «Звери» в проведении концерта. Соответствующая информация появилась на странице коллектива во «ВКонтакте».

Причиной отмены запланированного на 13 ноября шоу стала «неоднозначная позиция артиста» по СВО. Участники коллектива рассказали, что им не удалось повлиять на решение властей. Музыканты пообещали вернуть зрителям полную стоимость билетов, а также предоставить скидку на покупку билетов в других городах.

В конце августа минувшего года Рома Зверь выступил в ДНР перед бойцами. Тогда в Сети распространилось видео, на котором артист в бронежилете и каске разговаривал с солдатами и наблюдал за выстрелом из гранатомета. Позднее исполнитель вместе с гитаристом группы Германом Осиповым пел песни перед военнослужащими оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» ДНР.

В июне того же года концерт «Зверей» отменили в Санкт-Петербурге. Это произошло из-за обращения депутата Законодательного собрания города Константина Чебыкина к прокурору города Виктору Мельницу с требованием запретить выступление музыкантов. Он заявлял, что Рома Зверь неоднократно критиковал решение властей РФ начать спецоперацию на Украине.

Ранее мы писали, что певец SHAMAN перенес концерт в Дзержинске за день до мероприятия и пообещал компенсацию.