«Дай Бог»: Анна Семенович раскрыла, когда состоится ее свадьба с предпринимателем

Певица Анна Семенович рассказала, что ее свадьба с предпринимателем Денисом Шреером должна состояться в следующем году. Артистка говорит, что избранник не экономит на ней, хотя торжество пара хочет не пафосное.

Подробности узнало агентство Ura.ru.

«Наше с Денисом торжество должно состояться в следующем году. Дай Бог», - сказала певица.

Семенович мечтает «оторваться» на свадьбе и не превращать ее в работу. На торжество возлюбленные хотят пригласить самых близких.

По задумке, отвечать за культурную программу будут звезды. Семенович надеется, что они споют «по паре песен». В качестве гостя Анна мечтает видеть певицу Татьяну Буланову.

«Надеюсь, она нам подарит пару своих хитовых песен. Мне бы хотелось, чтобы на нашей свадьбе выступили Леша Чумаков, мои друзья „Иванушки International“, Брэндон Стоун», - сказала знаменитость.

Ранее Семенович и ее избранник застряли в лифте в сорокаградусную жару на Майорке. Певица пережила паническую атаку, так как 40 минут пару никто не мог спасти.