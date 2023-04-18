«В ту сторону просто пустота»: 54-летняя Валерия заговорила о тяжелом расставании с супругом

Валерия и Иосиф Пригожин считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги уже долгое время вместе, хотя пресса и приписывает им регулярный развод. Наблюдая за их совместными появлениями на публике, у подписчиков создается впечатление, что знаменитости после долгих перепутий наконец-то обрели счастье друг в друге. О браке с продюсером Валерия готова говорить бесконечно, но вот об отношениях с Шульгиным она довольно редко высказывается. В новом интервью для шоу «Ваша Наташа» артистка сделала исключение и поделилась устрашающими откровениями.

Валерия заявила, что в отношениях с Шульгиным у нее развились панические атаки. Кроме того, психологические травмы получили и ее дети, избавляться от которых пришлось на приеме у специалиста. По словам певицы, сейчас они все сумели простить мужчину и отпустить ситуацию. Однако, как выяснилось, Шульгин оборвал все связи не только с экс-супругой, но и с наследниками.

«В ту сторону просто пустота. Даже когда на улице встречаются — не здороваются. Мы однажды вместе шли, и идет этот человек… Он просто прошел мимо», — высказалась Валерия.

Возлюбленная Пригожина старается по-философски относиться к ситуации, поэтому она и заявила: «И такое бывает в жизни». Вот почему знаменитость не унывает. Вместо этого звезда рассказала о теплых взаимоотношениях наследников с Иосифом.

«Он жил интересами детей. Они же были уже достаточно большими, когда он появился в их жизни, но за глаза он — папа», — резюмировала артистка.

Ранее мы писали о том, что Валерия показала 54-летнего Пригожина после микроинсульта. Мужчина был с бокалом вина, но грустным лицом. Подробности смотрите в этой статье.