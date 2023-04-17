С бокалом вина, но грустным лицом: Валерия показала 54-летнего Пригожина после микроинсульта

Иосиф Пригожин считается яркой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Мужчина ведет активный диалог с публикой и всегда рад обсудить не только скандалы из шоу-бизнеса, но и брак с Валерией. Не так давно продюсер не на шутку обеспокоил поклонников. Дело в том, что во время съемок передачи «Звезды сошлись» Пригожин почувствовал резкое ухудшение самочувствия. У него поднялось давление и онемела половина лица. По данным СМИ, Иосиф перенес микроинсульт. К счастью, недуг оказался в прошлом. На днях Валерия показала кадры, которые это подтверждают.

В минувшие выходные состоялось празднование Пасхи. В честь этого события Валерия и Пригожин организовали большое застолье, на которое позвали близких друзей. На видео с торжества заметно, что продюсер перестал аккуратничать и позволил выпить себе бокал вина. Несмотря на это, мужчина был не очень весел, а вот его супруга постоянно улыбалась, смеялась и желала близким любви и добра в этот праздник.