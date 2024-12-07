В третий сезон «Папиных дочек» вернется известная российская актриса

Нонна Гришаева вернется к съемкам в «Папиных дочках». Заслуженная артистка России снова сыграет Людмилу Васнецову.

Знаменитый сериал нулевых получил недавно получил продолжение, но на этом авторы проекта не остановились и решили сделать третий сезон картины. Как пояснила Гришаева, первый съемочный день пройдет у нее 25 декабря.

Гришаева вспомнила и о необычном случае, связанным с сериалом, который произошел с ней в Казани. Тогда звезда была на пике популярности, и тысячи детей воспринимали ее именно как маму из ситкома.

«Мне надо было пройти сквозь толпу, и я чувствовала, как отрывают кусочки моего платья. Меня стали рвать на кусочки дети», — рассказала 53-летняя знаменитость 78.ru.

Артистка отметила, что театр любит больше, чем кино, но именно благодаря телевидению она получила большую известность, когда с ее участием вышло много знаковых проектов: «День выборов», «Папины дочки», «Две звезды» и «Большая разница».

Ранее Нонна Гришаева пожаловалась на проблемы с кожей из-за роли старушки в кино. Актрисе приходилось носить грим по три часа.