В третий раз мама: суррогатная мать родила 47-летней Тине Канделаки

В семье Тины Канделаки произошло счастье. Телеведущая в 47 лет стала мамой. Это ее третий ребенок, сейчас родился мальчик.

Ходят слухи, что Канделаки воспользовалась суррогатным материнством, что более популярно среди звездных личностей. Сама Тина Канделаки и ее муж, предприниматель Василий Бровко, не давали комментарии о становлении родителями в очередной раз.

Ранее мы писали, что Тина Кадлелаки сделала громкое заявление по поводу закрытого шоу «Импровизация».