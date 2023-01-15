15:29, 15 января 2023
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В третий раз мама: суррогатная мать родила 47-летней Тине Канделаки
У Тины Канделаки появился третий ребенок.
В семье Тины Канделаки произошло счастье. Телеведущая в 47 лет стала мамой. Это ее третий ребенок, сейчас родился мальчик.
Ходят слухи, что Канделаки воспользовалась суррогатным материнством, что более популярно среди звездных личностей. Сама Тина Канделаки и ее муж, предприниматель Василий Бровко, не давали комментарии о становлении родителями в очередной раз.
Ранее мы писали, что Тина Кадлелаки сделала громкое заявление по поводу закрытого шоу «Импровизация».
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:bloknot.ru
Автор:Галина СьюТеги:
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