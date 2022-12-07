«Нужен миллион»: Тина Кадлелаки сделала громкое заявление по поводу закрытого шоу «Импровизация»

Недавно телеканал ТНТ объявил о закрытии юмористического шоу «Импровизация». Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун записали видеообращение к поклонникам и сообщили, что, к сожалению, они больше не появятся на телеэкранах в рамках этого проекта. Также руководство канала приняло решении об остановке программы «Импровизация. Команды».

Шоу выходило в эфир с 2016 года. За это время у него набралась большая фанбаза, которая стала атаковать социальные сети директора ТНТ Тины Канделаки. Поклонники просили вернуть любимый проект в эфир, подмечая, что он не похож ни на один другой.

Продюсер Дмитрий Ашуров, размышляя о судьбе «Импровизации» заявил, что она «ушла на пике», и это хорошо. У телеканала сейчас меняется стратегия, и все его внимание направлено на реалити, например, «Звезды в Африке».

За несколько дней поклонники уже практически смирились с уходом любимых импровизаторов с телеэкрана, но сегодня Тина Канделаки в своем Телеграм-канале решила сделать неожиданное заявление. Она записала видео для зрителей, в котором сообщила, что готова дать шанс «Импровизации», если его фанаты выполнят одно условие. «Всему фандому «Импровизации» слушать на полной громкости! Большое спасибо за горячую поддержку любимого вами проекта. Мы слышим вас, поэтому у меня к вам предложение. Если вы сможете набрать миллион подписчиков на Rutube-канале «Импровизации» до конца года, то я обещаю вам вернуть программу в эфир в 2023», - сообщила директор ТНТ.

Что ж, если вы грустили по поводу ухода «Импровизации», то теперь все в ваших руках!