В третьем за день городе отменили сольный концерт Лолиты Милявской

В Ульяновске отменили сольный концерт певицы Лолиты Мелявской. Мероприятие должно было пройти во дворце культуры «Губернаторский».

Как сообщили РИА Новости представители площадки, они получили письмо, в котором сами организаторы попросили отменить концерт в запланированную дату.

«Концерт отменили. Было соответствующее письмо от организаторов», - сообщила собеседница агентства.

При этом представитель ДК не смогла назвать причину, но заверила, что все купленные билеты можно вернуть в кассы.

Стоит отметить, что это уже третий город, в котором сорвались гастроли Милявской. Ранее сообщалось об отмене концертов в Перми и Волгограде.

В конце января 2025 года Лолита заявила, что собирается обратиться в Следственный комитет России с жалобой на общественных деятелей, мешающих ей вести концертную деятельность.

Ранее актриса Яна Поплавская поддержала общественников, поспособствовавших массовой отмене концертов Лолиты Милявской. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» назвала певицу «врагом» и заявила, что «время фриков прошло».