В традициях The Beatles: группа «ДДТ» выпустила антивоенную песню

Группа «ДДТ» выпустила клип на новую песню «Долго…». Видеоролик опубликован на YouTube-канале коллектива.

Музыканты вдохновились фильмом Yellow Submarine группы The Beatles, в котором артисты путешествуют по разным странам мира на подводной лодке.

В клипе «ДДТ» ездит на хиппи-мобиле, на котором есть надпись Love. Музыканты едут по затуманенной и горящей дороге.

«Группа „ДДТ“ постаралась продолжить славные рок-н-рольные традиции братства, мира и любви», — отметили участники коллектива в описании под роликом.

По словам участников группы, они хотят новой песней сделать людей добрее. Артисты считают, что настоящий мир полон «лжи, крови, ненависти и несправедливости», а искусство способно все изменить в лучшую сторону.

В комментариях фанаты коллектива похвалили новую композицию. Они отметили, что творчество исполнителя очень актуально.

Лидер коллектива Юрий Шевчук раскритиковал в 2022 году СВО на Украине. После этого артист помогал украинским беженцам и неоднократно просил прекратить конфликт.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о том, какие гонорары были у солиста группы «ДДТ» Юрия Шевчука до начала СВО. По мнению мужчины, певец сам виноват в том, что сейчас группа выступает только на заграничных площадках.