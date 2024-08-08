«В России сейчас не хотят видеть»: раскрыт гонорар солиста «ДДТ» Юрия Шевчука за концерт

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о том, какие гонорары были у солиста группы «ДДТ» Юрия Шевчука до начала СВО и сейчас. По мнению мужчины, певец сам виноват в том, что сейчас они выступают только на заграничных площадках.

«Я считаю, что они сами этого захотели, потому что набедокурили, наскандалили до такой степени, что их в России сейчас не хотят видеть», – высказался продюсер.

О возвращении на российскую сцену коллектива Сергей высказался так.

«Все зависит от их аудитории. Потому что для любой звезды и группы аудитория дорогого стоит, это их кормежка, гонорары, дальнейшие выступления. Но после всего этого, мне кажется, что вероятность – точно нет», – отметил он.

Продюсер также озвучил гонорары артиста и его коллектива до начала СВО и предположил, сколько сейчас получают звезды. Они, напомним, выступают на заграничных площадках.

«До СВО они выступали за 2-3 миллиона рублей. После, думаю, они немного снизились. Потому что они выступают не в России, а, давайте будем честны, Россия всех кормит, и только здесь у нас хорошие гонорары. Не знаю, что они пытаются сделать в Европе, но может 50/50. Сейчас они в один, максимум в два раза меньше зарабатывают», – подытожил Сергей Дворцов.

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