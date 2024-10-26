В традиционных новогодних «огоньках» появятся новые лица: известен список участников

В традиционных новогодних «огоньках» впервые примут участие исполнительница хита «Матушка-Земля» Татьяна Куртукова и Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN.

Как пишет Kp.ru, съемки праздничных концертов в этом году начались раньше времени. Так, в списке гостей «Песни года» кроме постоянных участников также появятся Мария Бойка, выступающая под псевдонимом Mia Boyka (Миа Бойка), победитель детской «Новой Волны» Денберел Ооржак, Ярослав Сумишевский и группа «5Утра».

Кроме того, выступить пригласили Лолиту Милявскую и Филиппа Киркорова. В прошлом году номера с их участием в последний момент вырезали из эфира из-за скандальной «голой вечеринки».

Ранее SHAMAN записал видео, в котором сообщил, что заскочил за букетом для любимой. Ролик появился после слухов о том, что у разведенного музыканта новый роман.