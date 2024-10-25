«Думаю, простит»: певец SHAMAN заскочил за букетом для любимой
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Певец SHAMAN записал видео, в котором сообщил, что заскочил за букетом для любимой. Ролик появился после слухов о том, что у музыканта новый роман.
«Я хотел какой-нибудь букетик выбрать красивый. Дома не был тысячу лет. Нагоняй, наверное, сейчас получу. Для своей любимой какой-нибудь хороший букетик», - произнес певец на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Продавец спросила, сколько времени цветы будут без воды. Певец ответил, что два часа.
«Моей любимой. Думаю, простит за долгое отсутствие», - произнес SHAMAN, показав букет.
Под видео он написал, что через пару минут выйдет на сцену во Владимире в продолжение гастрольного тура «ПОБЕДА!».
Ранее сообщалось, что певец начал роман с певицей Асият Сайгидовой. Вместе они играют в «Князе Владимире». На репетиции артист спрашивал, не устала ли она, и поправлял девушке волосы.