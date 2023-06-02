Невеста в белом, жених в голубом: появились первые кадры со свадьбы Татьяны Булановой

Сегодня, 2 июня, певица Татьяна Буланова вышла замуж. Это уже третий брак 54-летней артистки, и она считает, что последний. Избранником вокалистки стал бизнесмен Валерий Руднев, который намного младше нее. Однако это не помешало им влюбиться друг в друга.

Несмотря на то, что о свадьбе было известно достаточно давно, дату и детали мероприятия Буланова предпочитала не афишировать, поэтому для многих поклонников стала неожиданной новость от Лены Королевой, сообщившей, что ее подруга больше не свободная женщина.

Немного позже в Сети также появились кадры с самой церемонии, на которых можно было увидеть, какие наряды выбрали для себя молодожены. Татьяна отдала предпочтение классическому белому платью с небольшим шлейфом и рукавами и не стала надевать фату. А ее жених выбрал небесно-голубой костюм «двойка», не включающий жилет.