«В том числе психически неуравновешенные лица»: кто мог угрожать убийством Ларисе Долиной и ее адвокату

Лишившейся квартиры Ларисе Долиной могли угрожать психически нездоровые люди. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил адвокат Вадим Багатурия.

По мнению эксперта, угрозы в адрес певицы могли поступать от психически неуравновешенных людей. Вадим Багатурия усомнился, что злоумышленники действительно воплотят свои слова в реальность. При этом адвокат призвал не упускать из виду обвиняемых, осужденных по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной.

«Высказать угрозы Долиной мог кто угодно, в том числе психически неуравновешенные лица. Что касается обвиняемых, находящихся под стражей, — ни для кого не секрет, что средства связи в СИЗО есть. Поэтому исключать их из числа подозреваемых тоже нельзя. Однако не вижу оснований считать такие угрозы реальными. Таким образом, статья 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» здесь неприменима», — отметил Вадим Багатурия.

Напомним, в 2024 году Лариса Долина лишилась квартиры в центре Москвы в результате мошеннической схемы. Преступники несколько месяцев давили на артистку и убедили ее перевести накопления на якобы безопасный счет. По итогам окончательного заседания суд признал законным решение о возвращении певице недвижимости. 10 ноября этого года стало известно, что по факту угроз знаменитости и ее помощнику возбуждено уголовное дело. Злоумышленники обещали расправиться с Ларисой Долиной, если она не заберет заявление в полицию по делу о мошенничестве.

