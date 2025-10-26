Мошенники пытались обмануть Долину, представляясь ректором и сотрудниками ФСБ

Мошенники пытались обмануть Ларису Долину, представляясь ректором и сотрудниками ФСБ. Подробности приводит РИА Новости.

История с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, которая уже несколько месяцев остается в центре судебных разбирательств, получила неожиданное продолжение.

Новые материалы дела проливают указывают на то, как именно действовали мошенники, обманувшие звезду.

По данным издания, одно из ключевых действующих лиц схемы позвонило Ларисе Долиной, представившись ректором одного из вузов. Целью разговора было вызвать доверие у певицы ради дальнейших манипуляций.

«Долиной Л.А. поступил звонок с номера, зарегистрированного на ректора, которая сообщила, что с ней свяжется сотрудник службы безопасности института», — говорится в материалах уголовного дела.

Через некоторое время артистке действительно позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности. Он предупредил, что вскоре с ней свяжется представитель ФСБ, чтобы уточнить «некоторые важные вопросы».

