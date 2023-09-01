В «токсичных» ягодицах угрожавшего Тимуру Хайдарову пациента обнаружили инородный предмет

Недавно стало известно, что супруга Тимура Хайдарова обратилась в полицию, поскольку бывший пациент скандально известного хирурга Александр Вдовин угрожал расправой ей и ее семье. При этом сам Вдовин ничуть не раскаивается и утверждает, что будет судиться со врачом. Об этом сообщает kp.ru.

Александр Вдовин обратился к Хайдарову еще в 2017 году. Тогда ему провели операцию по увеличению ягодиц, которые со временем начали гнить. Александр потребовал у хирурга 10 миллионов рублей в качестве компенсации и, получив отказ, стал написывать доктору и его супруге.

Правоохранители передали жене Хайдарова, что Вдовин искренне раскаивается в том, что натворил, и просит «не расценивать его слова как вымогательство».

Как говорит адвокат пластического хирурга, Александра не раз предупреждали, что в случае дальнейших оскорблений и угроз в сторону врача и его семьи против него будет возбуждено уголовное дело. В свою очередь, возлюбленной хирурга жаль Александра, поэтому она не настаивает на его задержании.

Но оказалось, что Вдовин не признает своей вины.

«Я ни в чем не раскаиваюсь и буду двигаться в рамках закона. Моему здоровью был нанесен тяжкий вред. У меня есть подтверждение от Росздравнадзора», – заявил он.

Александр добавил, что импланты, которые использовал хирург, токсичны и не имеют маркировки.

«Также во время вскрытия в зоне, где стояли импланты, был обнаружен инородный предмет, который, видимо, оставили там после операции, сделанной в 2017 году. В ближайшее время я получу документы и обнародую их», – заключил Вдовин.

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