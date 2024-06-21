«В темноте дерусь»: уехавшая из РФ Машкова похвасталась съемками в сериале без указания в списке актеров

Уехавшая из России актриса Мария Машкова похвасталась съемками в сериале с Натали Портман. Дочь Владимира Машкова опубликовала в соцсетях трейлер, но даже не попала в список актеров.

После переезда в США артистка продолжает свою карьеру и намерена покорять мир зарубежного кино. Они периодически рассказывает о том, что участвует в съемках с мировыми звездами. Так, недавно она похвасталась кадрами из сериала от Apple и анонсировала его выход.

В трейлере было много актеров, но чаще всего показывали Натали Портман. Машкову же было сложно узнать в эпизодах, потому что они были сняты в темноте или с предметами, закрывающими лицо. Но актриса поспешила рассказать, в каких сценах она участвовала.

«Вон-вон, ребятушки! Это я полотенчиком в темноте дерусь, а потом личико от стеклышек закрываю», – написала Машкова.

Как отмечает Telegram-канал «Самые СЛИВки», у Марии, видимо, совсем крошечный эпизод. Ведь ее имя даже не упоминается в списке актеров.

Судя по всему, Машкова снялась в сериале «Леди в озере», где главную роль исполняет Натали Портман. Детективный мини-сериал основан на одноименном романе-бестселлере американской писательницы Лоры Липпман.

В списке актеров есть такие имена, как: Моусес Ингрэм, Дэвид Коренсвет, Майки Мэдисон, Бретт Гельман, а также И’лан Ноэль, Байрон Бауэрс, Ноа Джуп и другие.

Ранее мы писали о том, что актриса Мария Машкова внезапно приехала в Италию, чтобы найти могилу прапрадедушки.