«Боролся за светлое будущее России»: Мария Машкова внезапно приехала в Италию, чтобы найти могилу прапрадедушки

Актриса Мария Машкова приехала в район Нерви в Италии и обратилась в полицию. Она попросила найти могилу прапрадедушки.

Подробностями Машкова поделилась на своей странице в соцсетях.

«Я в полицейском участке города Нерви. Я сюда пришла и объяснила ситуацию: говорю, ребят, я приехала издалека, мне очень надо найти могилу моего прапрадедушки, который умер у вас здесь в 1905 году. Помогите, пожалуйста. Мой прапрадед боролся за светлое будущее России», - рассказала актриса.

Машкова призналась, что ей помогал весь участок, полицейские провели «свое расследование».

«Короче, вся Италия подняла архивы. Мой прапрадед не умер в Нерви. А если он до сих пор жив?» - поделилась Машкова.

По словам актрисы, полиция разослала ее письмо во все госучреждения страны. «Полиция Италии – я в восторге от вас», - заявила Машкова.

Ранее сообщалось, что отцу Машковой Владимиру дали в руководство еще один театр. Он назначен директором «Современника» и продолжит быть худруком Театра Олега Табакова. Режиссер Константин Богомолов тоже получил в руководство второй театр. Перестановки в театральной среде прокомментировал актер Константин Хабенский. Он считает, что Машков и Богомолов обязательно справятся.