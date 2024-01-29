«В тебя просто кидают деньги»: экс-солистка Hi-Fi вспомнила концерты в 2000-х

Бывшая участница поп-группы Hi-Fi Татьяна Терешина раскрыла подробности закрытых вечеринок с ее участием в 2000-х годах. Соответствующее признание артистки прозвучало в эфире шоу «Звезды сошлись».

По словам исполнительницы, самыми запоминающимися выступлениями были концерты на закрытых вечеринках. Татьяна пояснила, что нередко на подобных мероприятиях зрители вели себя неадекватно и раскидывались деньгами.

«Выступаешь, а в тебя просто кидают деньги, стопки долларов. Между нами ходит директор и собирает. Абсурдно и ужасно для артиста, но что ж была такая история в моей жизни», — вспомнила Терешина.

Кроме того, певица рассказала, как однажды некий олигарх пригласил ее выступить в его особняке. Татьяна приехала в сопровождении супруга, однако бизнесмен попросил его выйти из гримерки, аргументировав это приватным разговором. Тем не менее мужчина отказался выполнять просьбу, вследствие чего поклонник был вынужден подарить роскошное кольцо певице в присутствии ее мужа.

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