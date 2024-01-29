Певица Клава Кока после волны слухов призналась, что не беременна. Об этом сообщает The Voice.

Клава Кока всполошила фанатов после новости о том, что она ожидает пополнения в семье. Как выяснилось позже, певица имела ввиду приобретение нового автомобиля. Однако некоторые поклонники даже после признания Коки решили, что знаменитость имела ввиду ребенка.

В результате, певице, которая сейчас находится на отдыхе на Мальдивах, пришлось доказывать подписчикам, что она не беременна.

«Следующая цель. Вернуться в форму и к нормальным комментариям! Несмотря на то, что я даже в отпуске, то на серфинге, то на сноуборде, то прыгаю, бегаю и много хожу. Но я люблю пожрать», — объяснила она.

Кока добавила, что сейчас действительно прибавила несколько килограмм, однако от еды в отпуске она отказываться не собирается.

Ранее мы писали о том, что Клава Кока планирует объездить с возлюбленным «все дикие места».