В театре Вахтангова отменили вечер памяти Туминаса после обращения активистов

В театре имени Вахтангова отменили вечер памяти режиссера Римаса Туминаса после обращения активистов. Напомним, что он должен был пройти 4 июня. Подробности сообщает «Абзац».

По данным источника, в кассе театра подтвердили отмену мероприятия.

На днях активисты движения «Ветераны России» обратились в Министерство культуры с просьбой отменить вечер памяти из-за позиции режиссера. Они напомнили о том, что после начала СВО Туминас уехал из России, а после во время разговора с популярными пранкерами Вованом и Лексусом выдал свое отношение к стране, в которой стал знаменитым и зарабатывал.

«Мы считаем, что проведение вечера памяти этого человека является недопустимым и оскорбительным для граждан России, особенно для тех, кто защищает интересы нашей страны», – говорилось в обращении.

Активисты отметили, что своим поведением театр, на их взгляд «демонстрирует полное пренебрежение к моральным и этическим нормам».

Актриса Яна Поплавская тоже не оценила идею проводить вечер памяти режиссера. Она назвала мужчину предателем.

Напомним, что Римас Туминас умер 6 марта. Он скончался в реанимации итальянской клиники. Мужчина долгое время был художественным руководителем театра имени Вахтангова.

Ранее мы писали о том, что группа «Коррозия металла» согласилась выступать за приличный гонорар после облавы силовиков. Несмотря на скандал на концерте, они готовы устроить «треш и угар» за полмиллиона рублей.