Актер Валерий Баринов заявил о возвращении Михаила Ефремова в театр после УДО

Народный артист России Валерий Баринов прокомментировал сообщения о том, что его коллега Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии общего режима за пьяное ДТП со смертельным исходом, выйдет по УДО. Он выразил уверенность, что в ближайшее время отсидевший актер возобновит карьеру.

«Теперь Ефремов появится в театре и на экранах. Я этому очень рад», — сказал Баринов в беседе с NEWS.ru.

Напомним, в июне 2020 года Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения стал участником ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб мужчина. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 7 лет и 6 месяцев. 24 марта суд удовлетворил прошение Ефремова об УДО, он выйдет на свободу 7 апреля.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов после выхода на свободу первым делом займется лечением легких у пульмонолога. Никаких съемок и работы в театре в планах Ефремова сейчас нет. Услышав положительное решение по УДО, актер выдохнул и поблагодарил суд. Больше никаких заявлений он не делал.