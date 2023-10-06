В театре сообщили, что давно не видели Кондулайнен и только отправляют зарплату

В Театре на Малой Ордынке сообщили, что давно не видели актрису Елену Кондулайнен на работе. При этом она числится в штате. Театр только отправляет ей зарплату.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

Заместитель художественного руководителя театра Игорь Краснопольский рассказал, что Кондулайнен не берет трубку и не звонит сама. Связь с театром осталась односторонней: актрисе только отправляют зарплату.

В театре считают, что нет смысла стучаться в закрытую дверь, раз звезда оборвала все связи. Это отнюдь не означает, что коллеги не интересуются Кондулайнен.

Три года назад актриса перенесла инсульт. Ей не удалось полностью восстановиться. По некоторой информации, она не хочет показываться в нынешнем состоянии. На сбор труппы Кондулайнен не приходила.

Краснопольский считает, что она не пропала без вести. Дело в другом.

«Последствия инсульта остаются. Наверное, поэтому у неё нет особого желания появляться на публике», - предположил собеседник.

Ранее писательница Мария Арбатова возмутилась сообщениям о пропаже Кондулайнен. Она рассказала, что «все прекрасно» и актриса занимается здоровьем.